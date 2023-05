De sociaaldemocraten (PSOE) van premier Pedro Sánchez hebben flink verloren in de regionale en gemeenteraadsverkiezingen die zondag in Spanje werden gehouden. Met ongeveer 95 procent van de stemmen geteld lijkt in negen van de twaalf regio’s waar werd gestemd de grootste oppositiepartij, de rechtse Volkspartij (PP) van Alberto Núñez Feijóo, als winnaar uit de bus te komen.