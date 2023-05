De Belgische premier Alexander De Croo heeft de ruil met Iran verdedigd waarbij Teheran hulpverlener Olivier Vandecasteele vrijliet en België de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Op het besluit kwam in en buiten België kritiek. „De toestand van Olivier Vandecasteele was na 455 dagen onmenselijke opsluiting „echt moeilijk en we wisten dat er niet veel geduld meer was aan de andere kant”, verklaarde De Croo zondag op televisie.