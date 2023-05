Gewonden door massale vechtpartij bij zalencentrum Rijswijk

Door een massale vechtpartij bij een partycentrum in Rijswijk (ZH) zijn zondag meerdere gewonden gevallen. De Mobiele Eenheid is ingezet om de orde te herstellen. De politie heeft iemand opgepakt voor mishandeling; de burgemeester heeft het centrum per direct voor de rest van de dag en avond (tot 01.00 uur zondag op maandag) gesloten. Een persoon liep steekwonden op. Ook is iemand gebeten door een politiehond, meldt de politie.