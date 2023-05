Er zit nog één klimaatactivist vast die zaterdag bij de blokkade van de A12 in Den Haag is opgepakt. De rest van de 48 arrestanten die de politie aanhield voor strafbare feiten als vernieling of belediging, is zaterdagavond weer op vrije voeten gesteld, melden de politie en een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.