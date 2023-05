Minister: energietransitie Europa niet mogelijk zonder China

De Europese energietransitie is niet mogelijk zonder China, waarschuwt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Europa probeert minder afhankelijk van China te worden, maar moet daarbij niet helemaal ‘ontkoppelen’, stelt de bewindsvrouw. „Ze doen veel aan onderzoek en ontwikkeling en het zou zonde als we onze banden helemaal doorsnijden.”