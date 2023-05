De Democratische president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hebben in principe een akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond van de staat en het beperken van uitgaven van de federale overheid, volgens verscheidene media. De deal betreft de komende twee jaar en in 2024 zijn er presidentsverkiezingen.