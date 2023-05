De politie zoekt nog altijd naar de man die vrijdagmiddag mogelijk is ontvoerd in het Noord-Hollandse Spanbroek en heeft een nieuwe foto van hem gepubliceerd. Uit het politieonderzoek komt verder naar voren dat de man Engels of Duits spreekt. En hij stond een klein uur voor de vermoedelijke ontvoering op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan de Herenweg in Spanbroek.