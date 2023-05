De twee overgebleven presidentskandidaten in de Turkse verkiezingen, president Recep Tayyip Erdogan en oppositieleider Kemal Kılıcdaroglu, hebben zondag hun stem uitgebracht. Erdogan, die als premier en later als president, al 20 jaar aan de macht is, behaalde in de eerste ronde op 14 mei net niet de helft van de uitgebrachte stemmen en daarom is de tweede ronde nodig.