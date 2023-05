Regionale verkiezingen beproeven linkse regering in Spanje

Meer dan 36 miljoen van de 48 miljoen Spanjaarden kunnen zondag stemmen in regionale en gemeenteraadsverkiezingen. Ook worden er in veel plaatsen burgemeesters gekozen. De uitslagen geven naar verwachting een beeld van de steun aan de linkse coalitieregering van de sociaal-democratische premier Pedro Sánchez en vooral van de populariteit van de sinds 2018 regerende premier zelf. De nationale parlementsverkiezingen staan in december op de agenda.