In een plas bij de Maas in Roermond is zaterdagavond een 41-jarige man verdronken. De man dook een in het water gevallen mobieltje achterna en kwam lange tijd niet meer boven water. Nadat de gealarmeerde brandweer hem uit het water had gehaald, werd hij gereanimeerd, maar dat was tevergeefs, zei een woordvoerder van de brandweer.