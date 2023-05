Een begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Indiana heeft bekend schuldig te zijn aan veertig misdrijven. In zijn onderneming werden de lichamen van zeker 31 mensen gevonden, in uiteenlopende staat van ontbinding. De 50-jarige Randy Lankford is aangeklaagd voor het niet-voltooien van de begrafenisdiensten waarvoor hij werd betaald, melden Amerikaanse media.