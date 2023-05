Meer dan honderd wetenschappers van Scientist Rebellion doen mee aan de klimaatdemonstratie bij de A12 in Den Haag. Ze zijn te herkennen aan hun witte jassen. In een verklaring zeggen de actievoerders over zichzelf: „Stuk voor stuk wetenschappers die met eigen ogen zien hoe urgent de klimaatcrisis is, en bezorgd zijn over het gebrek aan actie van de overheid.”