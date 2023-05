Duitsland verplaatst zijn Patriot-raketafweersysteem dat momenteel in Slowakije is gestationeerd naar Litouwen om de NAVO-top in juli in Vilnius te beschermen. Op de top wordt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht. Zijn land is aangevallen door Rusland, waardoor Finland en Zweden overtuigd raakten zich bij de NAVO aan te sluiten.