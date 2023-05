De gemeente Aalsmeer heeft scherpe kritiek op de manier waarop het rijk omwonenden van Schiphol wil compenseren voor geluidsoverlast en het woongenot dat ze daardoor inleveren. Op zich is het goed dat er een compensatie komt, maar de regeling zoals minister Mark Harbers (Infrastructuur) die voorstelt vertoont gebreken, schrijft het gemeentebestuur vrijdag in een brief aan de bewindsman.