Rutte: geen garantie dat in Ter Apel niemand in gras moet slapen

De capaciteit van de asielopvang loopt tegen haar grenzen aan, zei premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Er wordt alles op alles gezet om te voorkomen dat asielzoekers in het gras bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen, zoals vorige zomer wekenlang de realiteit was. „Dat zijn taferelen die we als kabinet willen voorkomen. Maar met de huidige instroom kunnen we daar geen garanties voor geven.”