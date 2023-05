Het mag niet zo zijn dat het bedreigen van bijvoorbeeld politici, journalisten of rechters normaal gaat worden, zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Daarmee reageerde hij op de dochters van Sigrid Kaag, die in het programma College Tour zeggen dat zij graag willen dat hun moeder stopt met de politiek. Zij vrezen dat met Kaag hetzelfde gebeurt als met Els Borst, die in 2014 werd vermoord.