De Franse ME heeft pepperspray ingezet tegen honderden klimaatactivisten die de toegang tot de aandeelhoudersvergadering van het olie- en gasconcern TotalEnergies wilden blokkeren. De demonstranten zaten op de weg voor de vergaderlocatie in Parijs en probeerden op die manier te voorkomen dat aandeelhouders naar binnen gingen. Eerder op de vrijdagochtend zette de politie al traangas in om activisten tegen te werken.