Alle vakanties met Transavia-vluchten bij Sunweb in het hoogseizoen kunnen doorgaan. Dat heeft de reisorganisatie, die ook de merken Eliza was here, GOGO en Primavera voert, laten weten. Transavia schrapte eerder veel vluchten vanwege een vliegtuigtekort en waarschuwde dat er ook in de zomermaanden nog vluchten uit het vluchtschema zouden moeten.