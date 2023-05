Xpeng ging donderdag onderuit op de aandelenbeurs in Hongkong, die ook een flink verlies liet zien. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s dook afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers en zag de omzet halveren. Ook verwacht het bedrijf in het huidige kwartaal veel minder auto’s af te leveren. De resultaten waren veel slechter dan verwacht en beleggers zetten het aandeel dik 5 procent lager.