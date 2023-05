De gemeenteraad van Den Haag praat donderdag verder over de toekomst van de coalitie. De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, zit in de oppositie, maar wil terug in het college nu partijleider Richard de Mos is vrijgesproken van corruptie. De coalitiepartijen doen de deur vooralsnog niet open, bleek tijdens de eerste vergadering twee weken geleden.