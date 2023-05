Nieuwe techniek stuurt benen dwarslaesie-patiënt via hersenen aan

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen verwacht veel van een nieuwe techniek om iemand met een dwarslaesie de benen aan te laten sturen vanuit de hersenen. Dat zegt de instelling op basis van de resultaten die met speciale implantaten zijn bereikt bij de 40-jarige Nederlander Gert-Jan Oskam. Nadat hij in 2011 een dwarslaesie had opgelopen door een ongeluk met de fiets, werd aanvankelijk gedacht dat hij alleen nog een arm kon bewegen. Inmiddels kan hij met een rollator enigszins uit de voeten.