Zorgen ombudsman om armoede en financieel kwetsbare groepen

Mensen die hulp nodig hebben van de overheid, komen nog steeds geregeld in de knel, meldt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag over 2022. De Ombudsman uit daarin vooral zorgen over armoede: „Een groeiend aantal burgers heeft steeds meer moeite om de rekeningen te betalen.” Vooral zelfstandige ondernemers, vluchtelingen met een verblijfsstatus, jongeren met een beperking en jongeren in de bijstand zijn financieel kwetsbaar.