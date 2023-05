Huiseigenaren of ondernemers met zonnepanelen op hun dak hoeven zich niet per definitie meer zorgen te maken over de brandveiligheid. „Een zonnepaneel is in de basis best heel veilig. Het gaat er vooral om hoe ze zijn geïnstalleerd”, verklaart Johan de Vries, adviseur Veilige Energietransitie van Brandweer Nederland.