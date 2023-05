De rechtbank van Den Haag voelt zich niet bevoegd om te oordelen over het door de Staat onderhands gunnen van de hoofdrailnetconcessie aan de NS. Zo luidt het oordeel in een bodemprocedure die was aangespannen door een collectief aan regionale vervoerders. Die vervoerders, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), wilden ook meedingen via een aanbestedingsprocedure.