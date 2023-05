In het Groningse Leek heeft woensdag een grote brand gewoed in een restaurant aan de Tolberterstraat. De brand brak vermoedelijk uit in de keuken van het Chinese restaurant, waarna het vuur zich snel verspreidde. Iets voor 14.30 uur werd het sein brand meester gegeven en begon de brandweer met nablussen. Omwonenden kunnen volgens de brandweer nog wel last hebben van de rook.