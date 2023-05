Aalberts behoorde woensdag tot de grootste dalers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De industrieel toeleverancier zag de omzet in de eerste vier maanden van het jaar met ruim 6 procent stijgen. Ook had Aalberts minder last van problemen in de toeleveringsketen en nam het orderboek verder toe. Beleggers hadden op meer gehoopt en stuurden het aandeel 6 procent omlaag.