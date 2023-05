South Carolina verbiedt abortus weer na zes weken zwangerschap

Het parlement van de zuidelijke Amerikaanse staat South Carolina heeft een wet aangenomen die abortussen na zes weken zwangerschap verbiedt. De Republikeinse gouverneur Henry McMaster moet de wet nog ondertekenen voordat deze ingaat, maar dat is gezien diens anti-abortuspositie slechts een formaliteit. De periode van zes weken is gekozen omdat dit doorgaans het punt in een zwangerschap is waarop bij de foetus een hartslag kan worden vastgesteld.