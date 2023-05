Nederlandse donateurs aan goede doelen geven minder uit aan donaties vanwege de hoge inflatie, gestegen energieprijzen en economische onzekerheid. Dat schrijft ABN AMRO MeesPierson in een onderzoek. Het aantal donateurs in Nederland blijft volgens de onderzoekers vrijwel gelijk, maar daarbij is wel een daling te zien van het aandeel donateurs dat jaarlijks 50 euro of meer geeft.