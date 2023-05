De Belgische premier Alexander De Croo pleit voor het instellen van een pauze als het gaat om Europese klimaatwetgeving. In het Vlaamse actualiteitenprogramma Terzake zei hij dat het belangrijk is om „de kar niet te overladen” met nieuwe maatregelen, zoals vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in zijn Natuurherstelwet voorstelt.