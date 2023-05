Heijnen: niemand aan het onmogelijke houden met schoon transport

Staatssecretaris Vivianne Heijnen wil ondernemers niet „aan het onmogelijke houden”, maar ze wil wel „ambitieus blijven” waar het gaat om het schoner maken van transport naar centra. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer noemde Heijnen het belangrijk dat kleine ondernemers ook kunnen meegaan in de verduurzaming van hun voertuigen. Vanaf 2025 mogen gemeenten daar strenge eisen aan stellen: enkele tientallen gemeenten voeren dan zero-emissiezones in, waar alleen nog vrachtwagens en bestelbusjes welkom zijn die op elektriciteit of waterstof rijden.