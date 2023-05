De advocaat van tbs’er Kendrick M., die ervan wordt verdacht dat hij eind november in Soest een 27-jarige vrouw neerstak na een ontsnapping uit de Pompekliniek in Nijmegen, weerspreekt dat er sprake was van een poging tot moord. Hij betoogde dinsdag in de rechtbank in Utrecht dat M. door de vrouw uit Soest werd afgeperst.