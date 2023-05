De gebouwen van de Universiteit Leiden die dinsdag waren ontruimd omdat de elektriciteit was uitgevallen na een brand in de buurt, kunnen woensdag hoogstwaarschijnlijk weer worden gebruikt. De stroomvoorziening in de gebouwen wordt in de nacht van dinsdag op woensdag hersteld. „We zijn optimistisch dat het lukt”, laat een woordvoerder van de universiteit weten.