De Qatarese minister van Energie Saad Al-Kaabi waarschuwt dat het „ergste nog moet komen” op het gebied van olie- en gastekorten in Europa. Dat zei de minister dinsdag tijdens het Qatar Economic Forum in Doha. Hij merkte daarbij op dat Europa in de afgelopen maanden wist te ontsnappen aan een energiecrisis dankzij de relatief warme winter in de regio.