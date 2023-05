Een 56-jarige vrouw uit Elst is dinsdagochtend opgepakt omdat ze verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van een vermiste man. Deze 57-jarige man, eveneens uit Elst, is sinds september vorig jaar vermist. De politie doet dinsdag onderzoek in en om een woning aan het Colosseum in de Gelderse plaats. Hier verbleef de man tot zijn vermissing, zegt een woordvoerder van de politie.