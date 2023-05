De economische bedrijvigheid in de eurozone is in mei opnieuw gegroeid, maar wel minder hard dan een maand eerder. De groei is vooral te danken aan de dienstensector, met daarin bijvoorbeeld toerisme, horeca en detailhandel. Daarmee werd de krimp in de industriesector gecompenseerd, maakte marktonderzoeker S&P Global bekend op basis van zijn index die de activiteit in de industrie en dienstensector bijhoudt.