Autofabrikant Mercedes-Benz verhult de ware omvang van het sjoemeldieselschandaal. Dat stelt Stichting Diesel Emissions Justice (SDEJ) die woensdag tegenover de Duitse automaker staat in de rechtszaal. Uit onafhankelijk onderzoek en data-analyse zou volgens de claimstichting naar voren komen dat het aantal sjoemeldiesels van Mercedes in Nederland ruim tien keer zo groot is als het bedrijf claimt.