Het aantal jeugdigen dat belandt in de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg voor jongeren die zonder hulp een risico voor zichzelf of hun omgeving kunnen zijn), is andermaal gedaald. Het ging van 2021 op 2022 met 17 procent omlaag naar 983 plaatsingen en 842 jongeren, meldt Jeugdzorg Nederland op de eigen site. Het ging in sommige gevallen namelijk om terugkerende jongeren. Verschillen tussen de regio’s namen toe.