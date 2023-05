Trudy Scheele-Gertsen, die in 1968 als jonge en ongetrouwde vrouw haar kind moest afstaan, en Bureau Clara Wichmann gaan in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter vorig jaar dat de Staat niet aansprakelijk is voor het leed dat Scheele-Gertsen en andere ‘afstandsmoeders’ is aangedaan. Dat meldt Bureau Clara Wichmann (BCW), dat opkomt voor de rechten van vrouwen.