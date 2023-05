Schutter Zwijndrecht naar PBC: OM noemt het ‘gerichte aanval’

Minh V., die wordt verdacht van het neerschieten van zijn ex-vriendin en haar moeder in Zwijndrecht, wordt in juli voor psychiatrisch onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat zei de voorzitter van de rechtbank Rotterdam maandag bij de start van de strafzaak tegen ‘Lucky’, zoals de bijnaam van V. luidt. De officier van justitie zei op de eerste inleidende zitting genoeg bewijs te hebben om te kunnen spreken van moord.