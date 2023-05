Vorig jaar zijn er ruim 90.000 woningen bijgekomen, schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat zijn meer dan de 80.000 woningen waar De Jonge vanuit was gegaan. Toch is de minister nog niet optimistisch: de omstandigheden voor de woningbouw zijn slecht, en hij verwacht met name in 2024 een „dip” in de woningproductie.