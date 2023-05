Gratie voor Belarussische journalist uit Ryanair-vliegtuig

De Belarussische journalist Roman Protasevitsj heeft gratie gekregen. Dat schrijft het Belarussische staatspersbureau BELTA. Protasevitsj werd anderhalf jaar geleden gearresteerd toen zijn Ryanair-vliegtuig door een neppe bommelding gedwongen werd te landen in Belarus. Het is niet duidelijk waarom Protasevitsj gratie heeft gekregen en of hij nu direct vrijkomt. Drie weken geleden werd hij nog veroordeeld tot acht jaar cel vanwege zijn rol bij de massale protesten in 2020.