In het Noord-Brabantse Achtmaal aan de Roosendaalsebaan heeft de politie 381 jerrycans gevonden, met in verschillende jerrycans vermoedelijk drugsafval. Een groot deel van de jerrycans van 20 liter was leeg, of bevatte restanten van chemicaliën. Eerder sprak een woordvoerder van de politie van vermoedelijk 6000 liter aan chemicaliën, maar dat valt lager uit.