Het KNMI waarschuwt in de nacht van zondag op maandag voor zware onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel en veel regen in korte tijd. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Voor een groot deel van het land is code geel van kracht. Alleen in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code groen.