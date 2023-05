De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn eerdere uitspraken over Bachmoet verduidelijkt, nadat verwarring was ontstaan over de vermeende inname van de Oost-Oekraïense stad door Rusland. Bachmoet is niet gevallen, aldus Zelensky tijdens een persconferentie in Hiroshima, de locatie van de G7-top.