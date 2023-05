In twee loodsen aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn heeft zaterdag een grote brand gewoed. De brand brak rond 17.00 uur uit en was rond 21.20 uur onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij die richting de naastgelegen wijken Osseveld en Woudhuis trok. Daarvoor werd een NL-Alert verstuurd, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.