In twee loodsen aan de Veenhuizerweg in Apeldoorn is zaterdag een grote brand uitgebroken. Volgens een brandweerwoordvoerder is er veel rook en trekt die richting de naastgelegen wijk Osseveld. Mogelijk zit er ook asbest in de rook. Omwonenden wordt daarom geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.