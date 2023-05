Prinses Alexia heeft haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales afgerond. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat het einde van de examenperiode voor het Internationaal Baccalaureaat zaterdag is afgerond met de traditionele Leavers Celebration. Op foto’s van de bijeenkomst is te zien dat in ieder geval koning Willem-Alexander daarbij aanwezig was.