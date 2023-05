De waarschuwing van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA over de pensioenwet, is geen aanleiding voor de Eerste Kamerfractie van de christendemocraten om het standpunt te heroverwegen. De „grondhouding” blijft volgens CDA-senator en pensioenwoordvoerder Ria Oomen hetzelfde. „Ik zie geen enkele inhoud”, zegt Oomen over de zorgen van de partijdenktank.