Wall Street somberde vrijdag door strubbelingen in de onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. De belangrijkste graadmeters op de aandelenbeurzen in New York gingen op de laatste handelsdag van de week omlaag toen duidelijk werd dat onderhandelaars van de gesprekken wegliepen. Daarmee verdween eerder optimisme op de beursvloeren over een mogelijk spoedig akkoord.