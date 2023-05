Bloomberg: Instagram komt mogelijk in juni al met Twitter-rivaal

Instagram werkt eraan om zijn nieuwe berichtenapp, die een soort rivaal moet worden van Twitter, mogelijk volgende maand al uit te brengen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Amerikaanse bedrijf, onderdeel van Facebook-moederconcern Meta Platforms, is het project momenteel aan het testen met beroemdheden en influencers, hebben mensen die bekend zijn met de zaak laten weten. Volgens een van de bronnen is de nieuwe Twitter-rivaal al maanden in het geheim beschikbaar voor een select groepje ontwikkelaars.